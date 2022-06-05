Боррель: россия несет прямую ответственность за кризис, но хочет переложить все на санкции
Вместо того чтобы прекратить агрессию
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил на обвинения президента россии путина в том, что Запад виноват в начинающемся продовольственном кризисе.
"россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, и вместо того чтобы прекратить свою агрессию, активно стремится переложить ответственность на международные санкции", - сказал Боррель.
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Источник:Twitter Josep Borrell
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