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Боррель: россия несет прямую ответственность за кризис, но хочет переложить все на санкции

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Вместо того чтобы прекратить агрессию

Боррель: россия несет прямую ответственность за кризис, но хочет переложить все на санкции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил на обвинения президента россии путина в том, что Запад виноват в начинающемся продовольственном кризисе.

"россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, и вместо того чтобы прекратить свою агрессию, активно стремится переложить ответственность на международные санкции", - сказал Боррель.

Ранее путин пригрозил в ответ на поставки оружия Украины, что "российская армия будет наносит удары по объектам, которые ранее не были атакованы".

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В статье: война с Россией Жозеп Боррель
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Источник:
Twitter Josep Borrell

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