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Еврокомиссар: ЕС разработал план отказа от газа из России

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Союз постарается как можно быстрее восстановить свою газовую автономию

Еврокомиссар: ЕС разработал план отказа от газа из России

Фото: The Daily Beast

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Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза, заявил, что организацией разработан план отказа от газа из России, поскольку он стал важным инструментом давления в руках Кремля.

Он отметил, что в рамках этого плана в Евросоюз будет поставлять 50 миллиардов кубометров газа из Катара или США. Кроме этого, 10 миллиардов будут выкачаны из имеющихся газопроводов. Еще 25 млрд кубометров будут заменены благодаря ускорению фотоэлектрических панелей и морских ветровых турбин.

"Путин использует газ, чтобы разделить нас, он делал все много лет, чтобы разделить Европу. Он пытался разделить нас своей вакциной от коронавируса Sputnik, что не сработало. Он сделал все, чтобы вмешаться в нашу демократию с Russia Today, и теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас".

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В статье: война с Россией Евросоюз
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