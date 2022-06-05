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Генштаб: Враг сосредотачивал усилия на удержании рубежей к северу от Харькова

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Силые белорусы ведут разведку и оборудуют позиции

Генштаб: Враг сосредотачивал усилия на удержании рубежей к северу от Харькова

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном направлении по состоянию на 18:00 102-х суток российского вторжения.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики беларусь продолжают сосредотачиваться на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. При проведении проверки боевой готовности подразделений особое внимание уделяется отработке задач по преодолению водных препятствий и взаимодействию авианаводчиков с экипажами вертолетов армейской авиации.

На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА подразделениями наших войск.

На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Черкасские Тишки и Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ Генштаб
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Источник:
Генштаб ВСУ

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