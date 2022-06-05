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ВСУ ликвидировал еще одного российского генерал-майора - ФОТО 18+

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Командира армейского корпуса "ДНР"

ВСУ ликвидировал еще одного российского генерал-майора - ФОТО 18+

Новина українською

Стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили очередного генерала-майора рф кутузова р.в.

Уничтоженный российский оккупант занимал должность командира армейского корпуса так называемой "ДНР".

Пропагандистские СМИ пишут, что кутузов "ушел как солдат, как воин".

ВСУ ликвидировал еще одного российского генерал-майора - ФОТО 18+ - изображение 1
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В статье: война с Россией
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