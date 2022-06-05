ВСУ ликвидировал еще одного российского генерал-майора - ФОТО 18+
Командира армейского корпуса "ДНР"
Стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили очередного генерала-майора рф кутузова р.в.
Уничтоженный российский оккупант занимал должность командира армейского корпуса так называемой "ДНР".
Пропагандистские СМИ пишут, что кутузов "ушел как солдат, как воин".
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