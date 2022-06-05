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В Херсоне россиянин пролетел на красный и сбил насмерть двух украинцев

Общие новости
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проклятый русский мир...

В Херсоне россиянин пролетел на красный и сбил насмерть двух украинцев

Новина українською

В оккупированном Херсоне российский оккупант на украденном автомобиле марки Toyota Land Cruiser сбил украинцев, проехав на красный цвет.

Двое украинцев умерли на месте, еще четверых наших граждан увезли в больницу.

В свою очередь россиянин выжил, вылез через багажник, сел в российский военный "тигр" и ухехал с места аварии ДТП.

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В статье: война с Россией
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