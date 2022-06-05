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В бою с россиянами погиб командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

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(4 голосов)

Светлая память и слава, Сергей Дердуге!

В бою с россиянами погиб командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

Новина українською

Российские оккупанты убивают лучших украинских сыновей.

В бою погиб командир 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты подполковник Сергей Николаевич Дердуга.

Третьего июня во время наступательных действий в Николаевской области в результате столкновения с противником комбат получил многочисленные осколочные огнестрельные ранения не совместимые с жизнью.

Подполковник Сергей Дердуга родился в Ямполье Винницкой области. Военную службу с достоинством нес с 2001 года.

Отдельный батальон морской пехоты возглавил в 2019 году. Вместе с подразделением выполнял боевые задания в районе проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины. Он являлся примером мужества, отваги и целеустремленности. Его сердце было наполнено большой любовью к Украине.

Подполковник Сергей Дердуга награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Freemanod (Одесса)
05.06.2022 в 20:54
Загинув командир 18 окремого батальйону морської піхоти 35 бригади морської піхоти - так правильно
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