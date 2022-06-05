В бою с россиянами погиб командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ
Светлая память и слава, Сергей Дердуге!
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В бою погиб командир 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты подполковник Сергей Николаевич Дердуга.
Третьего июня во время наступательных действий в Николаевской области в результате столкновения с противником комбат получил многочисленные осколочные огнестрельные ранения не совместимые с жизнью.
Подполковник Сергей Дердуга родился в Ямполье Винницкой области. Военную службу с достоинством нес с 2001 года.
Отдельный батальон морской пехоты возглавил в 2019 году. Вместе с подразделением выполнял боевые задания в районе проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины. Он являлся примером мужества, отваги и целеустремленности. Его сердце было наполнено большой любовью к Украине.
Подполковник Сергей Дердуга награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
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