В бою с россиянами погиб командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

Российские оккупанты убивают лучших украинских сыновей.

В бою погиб командир 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты подполковник Сергей Николаевич Дердуга.

Третьего июня во время наступательных действий в Николаевской области в результате столкновения с противником комбат получил многочисленные осколочные огнестрельные ранения не совместимые с жизнью.

Подполковник Сергей Дердуга родился в Ямполье Винницкой области. Военную службу с достоинством нес с 2001 года.

Отдельный батальон морской пехоты возглавил в 2019 году. Вместе с подразделением выполнял боевые задания в районе проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины. Он являлся примером мужества, отваги и целеустремленности. Его сердце было наполнено большой любовью к Украине.

Подполковник Сергей Дердуга награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.