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Глава Луганской ОДА: ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян

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Россияне намерены сравнять Луганщину с землей

Глава Луганской ОДА: ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян

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Глава Луганской ОДА Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в области по состоянию на вечер 5 июня.

- ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян;

- из перехватов была получена информация, что командующий армией рф получил две задачи – до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут;

- в следующие пять дней россияне намерены сравнять Луганщину с землей;

- эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек;

- из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Гайдай

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