Глава Луганской ОДА: ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян

Глава Луганской ОДА Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в области по состоянию на вечер 5 июня.

- ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян;

- из перехватов была получена информация, что командующий армией рф получил две задачи – до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут;

- в следующие пять дней россияне намерены сравнять Луганщину с землей;

- эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек;

- из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.