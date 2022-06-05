Глава Луганской ОДА: ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян
Россияне намерены сравнять Луганщину с землей
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Глава Луганской ОДА Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в области по состоянию на вечер 5 июня.
- ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян;
- из перехватов была получена информация, что командующий армией рф получил две задачи – до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут;
- в следующие пять дней россияне намерены сравнять Луганщину с землей;
- эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек;
- из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.
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Источник:Сергій Гайдай
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