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В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 4 танка и 14 боевых машин

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Наши защитники отразили 7 российских атак

В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 4 танка и 14 боевых машин

facebook.com/JFTaskForce

Новина українською

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 4 танка;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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В статье: война с Россией
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