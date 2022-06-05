В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 4 танка и 14 боевых машин
Наши защитники отразили 7 российских атак
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Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.
Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 3 артиллерийские системы;
- 8 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.
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