В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 4 танка и 14 боевых машин

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.