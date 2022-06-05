Зеленский встретился с мариупольцами в Запорожье
Рабочий визит главы государства
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский со своей командой из Офиса Президента посетил Запорожскую область.
Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, глава украинского государства встретился с беженцами из Мариуполя.
Также президент с командой посетили передовые позиции наших воинов.
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