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Зеленский встретился с мариупольцами в Запорожье

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Рабочий визит главы государства

Зеленский встретился с мариупольцами в Запорожье

Новина українською

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский со своей командой из Офиса Президента посетил Запорожскую область.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, глава украинского государства встретился с беженцами из Мариуполя.

Также президент с командой посетили передовые позиции наших воинов.

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Зеленский встретился с мариупольцами в Запорожье - изображение 1
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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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