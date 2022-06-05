  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне снова обстреливают жилые районы Харькова
В тренде

россияне снова обстреливают жилые районы Харькова

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И окрестности города

россияне снова обстреливают жилые районы Харькова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне снова обстреливают город Харьков и его окрестности. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты вечером 5-го мая нанесли удары по жилым кварталам.

"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналов тревоги!", - сказал Синегубов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 22:20
К*а*ц*а*п*и х*у*є*с*о*с*и...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде