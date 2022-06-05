россияне снова обстреливают житловые районы Харькова
И окрестности города
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне снова обстреливают город Харьков и его окрестности. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты вечером 5-го мая нанесли удары по жилым кварталам.
"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналов тревоги!", - сказал Синегубов.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 22:20
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