ВСУ сбили Су-25 в Запорожской области - ВИДЕО
Ювелирная работа украинских защитников!
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать воздушные силы россии.
Сегодня в городе Орехов Запорожской области наши защитники сбили российский самолет Су-25. Радость нашего бойца безгранична!
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