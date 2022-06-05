  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ сбили Су-25 в Запорожской области - ВИДЕО
В тренде

ВСУ сбили Су-25 в Запорожской области - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Ювелирная работа украинских защитников!

ВСУ сбили Су-25 в Запорожской области - ВИДЕО

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать воздушные силы россии.

Сегодня в городе Орехов Запорожской области наши защитники сбили российский самолет Су-25. Радость нашего бойца безгранична!

Читайте такжеСечеславские десантники уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде