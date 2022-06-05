  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 43 российских оккупанта
В тренде

ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 43 российских оккупанта

Общие новости
(1 голосов)

Один вертолет и две единицы инженерной техники

ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 43 российских оккупанта

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от россиян.

Так, сегодня, 5 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" Вооруженные Силы Украины уничтожили:

  • личного состава – 43
  • вертолетов – 1
  • АТТ – 2
Читайте такжеВ зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 4 танка и 14 боевых машин

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде