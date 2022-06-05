ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 43 российских оккупанта
Один вертолет и две единицы инженерной техники
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от россиян.
Так, сегодня, 5 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" Вооруженные Силы Украины уничтожили:
- личного состава – 43
- вертолетов – 1
- АТТ – 2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Популярное сейчас
- Уэльс - Украина 1:0. Трагедия одного капитана
- Уэльс – Украина. АУДИО онлайн трансляция финального матча квалификации на ЧМ-2022
- Без Лунина и еще троих игроков. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Уэльса
- Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet