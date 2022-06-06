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Видеодайджест за 102-й день войны от Генштаба ВСУ

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Слава Героям Украины!

Видеодайджест за 102-й день войны от Генштаба ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 102-й день российского вторжения.

Россияне продолжали коварно наносить ракетные удары и обстреливать разные города Украины - в частности по гражданской и жилищной инфраструктуре в Киеве, Харькове, Николаеве и других...

Наши храбрые воины мужественно защищают нашу землю и небо, и 5 мая сбили российский вертолет Ка-25 и вражеский самолет Су-25.

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В статье: война с Россией
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