Видеодайджест за 102-й день войны от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 102-й день российского вторжения.

Россияне продолжали коварно наносить ракетные удары и обстреливать разные города Украины - в частности по гражданской и жилищной инфраструктуре в Киеве, Харькове, Николаеве и других...

Наши храбрые воины мужественно защищают нашу землю и небо, и 5 мая сбили российский вертолет Ка-25 и вражеский самолет Су-25.