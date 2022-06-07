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Оккупанты заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом

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Также готовят "возобновление железнодорожного движения"

Оккупанты заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом

фото из свободных источников

Новина українською

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что оккупанты "создали необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, оккупированным "Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".

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Напомним, что по состоянию на начало июня оккупанты захватили большую часть Луганской и Херсонской областей, частично Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.

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В статье: война с Россией
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