Оккупанты заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом
Также готовят "возобновление железнодорожного движения"
фото из свободных источников
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым", - сказал Шойгу.
Он также добавил, что оккупанты "создали необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, оккупированным "Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".
Напомним, что по состоянию на начало июня оккупанты захватили большую часть Луганской и Херсонской областей, частично Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.
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