Зеленский: Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба - ФОТО

Глава государства Владимир Зеленский, заявил о том, что Украина проявила чрезвычайную смелость в войне с оккупантами.

"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире.

Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - написал Зеленский.