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Зеленский: Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба - ФОТО

Общие новости
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(3 голосов)

Но этот масштаб есть

Зеленский: Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба - ФОТО

Зе

Новина українською

Глава государства Владимир Зеленский, заявил о том, что Украина проявила чрезвычайную смелость в войне с оккупантами.

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"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире.

Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - написал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
07.06.2022 в 20:31
І навіть ти не очікував.
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