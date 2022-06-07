Зеленский: Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба - ФОТО
Но этот масштаб есть
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Глава государства Владимир Зеленский, заявил о том, что Украина проявила чрезвычайную смелость в войне с оккупантами.
"Мы не сдались России. Мы остановили и постепенно вытесняем с нашей территории армию захватчиков, недавно считавшуюся второй по силе в мире.
Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба. Но этот масштаб есть. И это свойство нашего характера – готовность бороться за свободу и за наши ценности", - написал Зеленский.
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
07.06.2022 в 20:31
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