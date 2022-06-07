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Зеленский: Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет временной победой для Украины

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Тупиковая ситуация - не вариант

Зеленский: Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет временной победой для Украины

Zelenskiy / Official

Новина українською

Тупиковая ситуация в войне с Россией - не вариант для Украины. Оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, и люди - мой приоритет", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что победа должна быть достигнута на поле боя, но он также настаивает на том, что открыт для мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным, несмотря на зверства, совершенные российскими войсками в Украине.

Он добавил, что западные санкции не очень повлияли на позицию России, и обрушился с критикой на партнеров за призывы к прекращению огня в конфликте без определения условий, а именно прекращения Москвой своего наступления.

"Все действуют как шифр. Они поддерживают Украину, но при этом проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы не пострадал бизнес. Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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