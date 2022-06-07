"Принимал участие в событиях на майдане": ВСУ утилизировали интересного персонажа из россии

Украинские военные утилизировали очередного российского оккупанта.

Им стал уроженец Астраханской области, старший сержант Рахмет Джубанов из села Хошеутово, который погиб на Украине.

Указывается, что солдату было 40 лет, из которых 22 года он провел в армии. Также принимал участие на войне в Сирии.

Однако наиболее интересная информация в том, что в некрологе указывается, что он принимал участие на Майдане

Волонтеры InformNapalm предполагают, что Джубанов, ликвидированный в ходе вторжения в Украину, в 2014 году был в составе "черной роты", которая расстреливала людей на Майдане.

Также сообщается, что с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Астраханской области.