В центре Херсона прозвучал взрыв. Оккупанты переполошились
Очередная бавовна в оккупированном городе
Суспільне Херсон
В оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов, известно о пострадавшем.
Об этом сообщают российские "РИА Новости".
Указано, что взрыв произошел якобы в кафе под названием "Ностальжи", находящемся за Драмтеатром.
Так, сначала россияне утверждали, что инцидент произошел вблизи так называемой оккупационной "администрации" где были выбиты двери и разбиты окна, а впоследствии "опровергли" информацию, что якобы взрыв никоим образом не коснулся территорий вблизи здания коллаборантов.
"Информация о взрыве напротив здания "военно-гражданской администрации" не соответствует действительности. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется", - написали росСМИ.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия - Украина 0:1. Резервом удержали победу
- Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, воевавшего в Украине с 2014-го
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру