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В центре Херсона прозвучал взрыв. Оккупанты переполошились

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Очередная бавовна в оккупированном городе

В центре Херсона прозвучал взрыв. Оккупанты переполошились

Суспільне Херсон

Новина українською

В оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов, известно о пострадавшем.

Об этом сообщают российские "РИА Новости".

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Указано, что взрыв произошел якобы в кафе под названием "Ностальжи", находящемся за Драмтеатром.

Так, сначала россияне утверждали, что инцидент произошел вблизи так называемой оккупационной "администрации" где были выбиты двери и разбиты окна, а впоследствии "опровергли" информацию, что якобы взрыв никоим образом не коснулся территорий вблизи здания коллаборантов.

"Информация о взрыве напротив здания "военно-гражданской администрации" не соответствует действительности. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется", - написали росСМИ.

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В статье: война с Россией
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