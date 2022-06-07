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Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает переименовать улицы на Житомирщине в честь Зеленского

Общие новости
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Хорошая инициатива

Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает переименовать улицы на Житомирщине в честь Зеленского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых предложил назвать одну из улиц в Житомирской области в честь президента Владимира Зеленского.

С соответствующей инициативой он обратился к властям Романовской и Миропольской территориальных общин.

Свою идею Кузьминых решил обосновать тем, что такие переименования якобы имеют широкое распространение в других европейских странах.

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"В Житомирской области должна быть улица Владимира Зеленского

В мире улицы и площади получают украинские наименования. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площадь Тараса Шевченко. Инициированы общественные слушания по переименованию улиц, тематически связанных с советским прошлым, и в громадах моего округа. Предложил переименовать одну из улиц в центре Романовской и Миропольской громады в честь Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил парламентарий.

Интересно, что 28 января 2022 нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

16 мая состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Кузьминых. Обвиняемый назвал себя "коммуникатором", но не преступником.

19 мая суд избрал для депутата меру пресечения в виде залога в размере 49,6 тыс. гривен.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (4)
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Litb@rski (Кёльн)
08.06.2022 в 09:19
Вот так и начинается культ личности....привет совок)
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+2
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aleks68
08.06.2022 в 09:13
что ещё ожидать от этих долб.....в
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+2
0
старий фан (Рівне)
08.06.2022 в 08:48
Накінець-то. Ще є ідея дітей приймати в зеленята. Були жовтенята тепер зеленята будуть.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 00:40
от же зелена залупінь....
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+2
0

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