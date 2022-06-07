Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает переименовать улицы на Житомирщине в честь Зеленского

Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых предложил назвать одну из улиц в Житомирской области в честь президента Владимира Зеленского.

С соответствующей инициативой он обратился к властям Романовской и Миропольской территориальных общин.

Свою идею Кузьминых решил обосновать тем, что такие переименования якобы имеют широкое распространение в других европейских странах.

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"В Житомирской области должна быть улица Владимира Зеленского

В мире улицы и площади получают украинские наименования. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площадь Тараса Шевченко. Инициированы общественные слушания по переименованию улиц, тематически связанных с советским прошлым, и в громадах моего округа. Предложил переименовать одну из улиц в центре Романовской и Миропольской громады в честь Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил парламентарий.

Интересно, что 28 января 2022 нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

16 мая состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Кузьминых. Обвиняемый назвал себя "коммуникатором", но не преступником.

19 мая суд избрал для депутата меру пресечения в виде залога в размере 49,6 тыс. гривен.