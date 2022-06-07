Лавров в Турции обсудит возможное возобновление переговоров с Украиной
Украинская делегация присутствовать не будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Турции 8 июня обсудит с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной.
Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".
"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.
Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
Ранее ррезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства.
Популярное сейчас
- Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
- Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники
- "Что из украденного в Украине россии уже удалось продать?" лавров поплыл на остром вопросе журналиста
- Красивое. Полет башни русского танка после прямого попадания из британской гаубицы М777 - ВИДЕО
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру