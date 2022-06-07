Лавров в Турции обсудит возможное возобновление переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Турции 8 июня обсудит с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной.

Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".

"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее ррезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства.