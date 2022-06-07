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Лавров в Турции обсудит возможное возобновление переговоров с Украиной

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Украинская делегация присутствовать не будет

Лавров в Турции обсудит возможное возобновление переговоров с Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Турции 8 июня обсудит с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу возобновление мирных переговоров с Украиной.

Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".

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"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее ррезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией
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