Без Селезнева не обойдется. Стало известно, какие звезды сыграют в благотворительном матче в Минае
Под руководством звездных тренеров
фото - фк Минай
В воскресенье, 12-го июня, в Минае на домашнем стадионе одноименного клуба состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ. Все средства, собранные за билеты, пойдут на нужды защитников Украины.
Известно, что в матче сыграют команды "Легенды футбола" и "Сборная звезд".
В состав "Легенд футбола" войдут: Евгений Селезнев, Тарас Михалик, Василий Кобин, Алексей Полянский и Михаил Кополовец. Также ожидается участие в матче Юрия Максимова, Олега Допилки, Эдуарда Цихмейструка, Матвея Бобаля и Владислава Микуляка.
Тренер команды – Александр Заваров.
В состав "Сборной звезд" войдут: ведущий Александр Педан, певец Тамерлан, дуэт "Творчі", блогер Мурафа, ведущий и продюсер ТК "Футбол" Александр Денисов, актер и юморист Евгений Янович. Также ожидается участие в матче Александра Свергуна, Владимира Гончарука, Константина Трембовецкого, Александра Оленя, Влада Шевченко.
Тренер команды – Йожеф Сабо.
Билеты на матч в поддержку Украины уже в продаже!
Цена тикета-доната:
- 250 грн. – на сайте ФК "Минай" и Контрамарки;
- 350 грн. – в день матча.
Купить билеты можно ЗДЕСЬ >>>
Посещение игры "Легенды футбола" - "Сборная звезд" – это реальная и эффективная помощь бойцам, защищающим нашу страну.
Начало матча – 15:00.
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