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Без Селезнева не обойдется. Стало известно, какие звезды сыграют в благотворительном матче в Минае

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Под руководством звездных тренеров

Без Селезнева не обойдется. Стало известно, какие звезды сыграют в благотворительном матче в Минае

фото - фк Минай

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 12-го июня, в Минае на домашнем стадионе одноименного клуба состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ. Все средства, собранные за билеты, пойдут на нужды защитников Украины.

Читайте такжеВ Минае состоится благотворительный матч для сбора средств на ВСУ: Легенды футбола против Сборной звезд

Известно, что в матче сыграют команды "Легенды футбола" и "Сборная звезд".

В состав "Легенд футбола" войдут: Евгений Селезнев, Тарас Михалик, Василий Кобин, Алексей Полянский и Михаил Кополовец. Также ожидается участие в матче Юрия Максимова, Олега Допилки, Эдуарда Цихмейструка, Матвея Бобаля и Владислава Микуляка.

Тренер команды – Александр Заваров.

В состав "Сборной звезд" войдут: ведущий Александр Педан, певец Тамерлан, дуэт "Творчі", блогер Мурафа, ведущий и продюсер ТК "Футбол" Александр Денисов, актер и юморист Евгений Янович. Также ожидается участие в матче Александра Свергуна, Владимира Гончарука, Константина Трембовецкого, Александра Оленя, Влада Шевченко.

Тренер команды – Йожеф Сабо.

Билеты на матч в поддержку Украины уже в продаже!

Цена тикета-доната:

  • 250 грн. – на сайте ФК "Минай" и Контрамарки;
  • 350 грн. – в день матча.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ >>>

Посещение игры "Легенды футбола" - "Сборная звезд" – это реальная и эффективная помощь бойцам, защищающим нашу страну.

Начало матча – 15:00.

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В статье: ФК Минай война с Россией
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Источник:
ФК Минай

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