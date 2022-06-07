Кабмин Украины поддержал производство и использование медицинского каннабиса

Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий использование в Украине растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, таким образом Минздрав подготовил законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать", – подчеркнул глава ведомства.

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Препараты на основе каннабиса будут использоваться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Ляшко подчеркнул, что препараты каннабиса не будут составлять "конкуренции" наркотическим средствам, оборот которых является незаконным. Он пояснил, что "медицинский" каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия.

"Коммуникационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис с целью нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях", - заявил министр.

При этом Ляшко подчеркнул, что необходимо установить жесткий контроль за выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе каннабиса.

"Готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!" – заявил глава Минздрава.

Также Виктор Ляшко разъяснил, в каких случаях используют препараты на основе каннабиса:

для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц,

для лечения анорексии,

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и тревожных расстройств.

отдельных типов эпилепсии,

глаукомы,

псориаза,

паркинсонизма,

рассеянного склероза.

"Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", - подчеркнул министр.