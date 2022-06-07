Дело закрыто. Болгария окончательно отказалась поставлять Украине оружие и технику
Украина не получит оружие от Болгарии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Власти Болгарии отказали Украине в просьбе о поставках оружия для борьбы с российскими захватчиками. Об этом сообщает местное издание The Sofia Globe во вторник, 7 июня.
"Национальное собрание приняло решение – Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто", – сказала лидер Болгарской социалистической партии, вице-премьер и министр экономики Корнелия Нинова.
В свою очередь, премьер-министр Кирил Петков заявил сегодня, что уже есть решение парламента о военно-технической помощи Украине и власти страны будут его придерживаться.
"Я думаю, что то, что мы сделали до сих пор для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы вложили до сих пор на гуманитарную помощь, что мы будем ремонтировать их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте, мы сделаем это в Болгарии", – сказал он.
Премьер-министр напомнил, что Болгария поддержала "все меры, когда речь идет о санкциях против России".
"Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать", – пообещал Петков и добавил, что к вопросу поставок оружия Украине не стоит возвращаться каждые две недели.
Напомним, в мае парламент Болгарии разрешил ремонт техники для ВСУ. Принятый пакет также включает гуманитарную, финансовую и военную помощь, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС.
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