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Техногигант IBM объявил об окончательном уходе из россии

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Кажется, что россии это только на пользу

Техногигант IBM объявил об окончательном уходе из россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания IBM объявила об окончательном уходе с российского рынка, передает РИА «Новости».

Еще в начале марта компания объявила о временном, хотя и полном прекращении всех операций в РФ. В частности, IBM прекратила продажу своих разработок на территории России.

IBM входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд. Она стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально за несколько первых дней войны принявших решение о временном или окончательном уходе из России. Среди них были производители процессоров AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco, SAP и Oracle.

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В российском филиале IBM работало около тысячи человек. В прошлом году на российском рынке компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода.

Интересно, что после начала войны в Украине российские прокуроры пригрозили IBM и другим иностранным компаниям конфискацией их активов, если они уйдут с рынка или выступят с критикой политики Кремля.

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В статье: война с Россией
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