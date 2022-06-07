Техногигант IBM объявил об окончательном уходе из россии
Кажется, что россии это только на пользу
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания IBM объявила об окончательном уходе с российского рынка, передает РИА «Новости».
Еще в начале марта компания объявила о временном, хотя и полном прекращении всех операций в РФ. В частности, IBM прекратила продажу своих разработок на территории России.
IBM входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд. Она стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально за несколько первых дней войны принявших решение о временном или окончательном уходе из России. Среди них были производители процессоров AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco, SAP и Oracle.
В российском филиале IBM работало около тысячи человек. В прошлом году на российском рынке компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода.
Интересно, что после начала войны в Украине российские прокуроры пригрозили IBM и другим иностранным компаниям конфискацией их активов, если они уйдут с рынка или выступят с критикой политики Кремля.
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