Сводка Генштаба: Враг штурмует на Бахмутском направлении, готовит очередное наступление на Славянск
Сводка Генштаба за 7 июня
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 7 июня.
Идут сто четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
На Сиверском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск.
На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.
На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.
Возле Нагорного, наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимаемые ранее позиции.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.
На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, огнем артиллерии, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.
На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.
В связи с потерями личного состава и военной техники, противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.
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