Сводка Генштаба: Враг штурмует на Бахмутском направлении, готовит очередное наступление на Славянск

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 7 июня.

Идут сто четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Сиверском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного, наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимаемые ранее позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, огнем артиллерии, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники, противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.