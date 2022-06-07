Всем переодеться! Как киевские динамовцы выполнили установку Владимира Высоцкого и Скуадру адзурру обыграли

Товарищеская встреча между футбольными сборными СССР и Италии, состоявшаяся 47 лет назад на Центральном стадионе им. ленина в москве, навсегда вошла в историю отечественного футбола. И не только уверенной победой хозяев над одной из сильнейших команд мира (счет 1:0 не отражает истинного соотношения сил). Дело в том, что все 12 игроков, выходившие в том матче на поле в форме сборной СССР, были из киевского "Динамо".

В год первого европейского триумфа "Динамо" Валерий Лобановский, совмещавший посты главного тренера в киевском клубе и в сборной СССР, пошел на неслыханный и, с точки зрения московских функционеров, дерзкий шаг. Он не просто сделал "бело-синих" базовой командой для национальной сборной, но и почти полностью отказался от услуг "чужих" футболистов. В двух домашних матчах отбора на Евро-1976 – против Турции (2 апреля) и Ирландии (18 мая), проходивших на киевском Центральном стадионе, стартовый состав хозяев состоял исключительно из динамовцев. Первые замены в обеих встречах также были чисто киевскими. И лишь в самой концовке тех поединков в игру вступал "иногородний" Владимир Федоров из ташкентского "Пахтакора" (он тогда считался самым быстрым нападающим в Союзе и, говорят, 30-метровку бегал даже быстрее Блохина – правда, это без мяча), менявший соответственно Онищенко и Веремеева.

Но одно дело выставлять почти полностью киевский состав в столице Украины в официальном матче, когда за спасительную для национальной сборной победу готовы были простить все. Другое дело – в спарринге, где нет такого давления результата. Да еще и в москве. Тем не менее, 8 июня 1975 года публика, пришедшая в "Лужники" на товарищеский матч СССР – Италия, вновь обнаружила 11 киевских динамовцев, переодетых в майки сборной. А после перерыва в игру вступил и двенадцатый – Решко заменил Веремеева. И на этом все! "Разбавлять" украинский "коктейль" Валерий Лобановский не стал, хотя недоброжелатели вполне могли усмотреть в этом политику и даже проявление национализма. Но риск оказался оправдан – "Динамо" в очередной раз блестяще справилось с доверенной ему ролью сборной страны, сыграв на высоком тактическом и техническом уровне.

Итальянцы прилетели в москву из Хельсинки, где тремя днями ранее одержали тяжелейшую выездную победу над финнами (1:0) в отборочном матче Евро-1976. В первом тайме, который прошел с чуть приглушенной скоростью, гостям удавалось поддерживать равновесие. Футболисты "скуадры адзурры", отказавшись от унылого "каттеначчо", пытались играть активно, созидать, угрожать. И именно у ворот Евгения Рудакова возник до перерыва наиболее опасный момент. Фабио Капелло без помех пробивал головой почти в упор, но наш голкипер на инстинктах среагировал. Еще раз он выручил после мощного удара Кинальи.

После перерыва подопечные Валерия Лобановского заиграли на оборотах, близких к максимальным. Стало сказываться преимущество переодетых динамовцев в командной сыгранности (еще бы: 13 игравших против них в тот день итальянцев представляли сразу 9 клубов). И защита гостей начала давать сбои. В одной из атак в дебюте второй половины наши нанесли сразу три удара – с интервалом в несколько секунд по цели били Онищенко, Колотов и Блохин. В следующей атаке Коньков зарядил в перекладину. Гол назревал, и он случился на экваторе тайма. Классную комбинацию с участием Буряка и Мунтяна завершил все тот же Коньков: пробил в касание в нижний угол, без шансов для Дино Дзоффа. Кстати, будущий глава ФФУ в том матче проделал очень большой объем работы, выполнял одновременно две роли – свободного защитника и опорного полузащитника, и при этом успевал регулярно подключаться к атакам.

На следующий день итальянские газеты написали, что их команда выглядела в москве значительно сильнее, чем в Хельсинки. Но сборная СССР сыграла в голландском ключе, особенно после забитого мяча, и взаимозаменяемость советских игроков сбила с толку соперника.

Нельзя не упомянуть еще об одном интересном факте, который связан с тем матчем. Накануне наших футболистов мощно зарядил Владимир Высоцкий, отыграв для них концерт на тренировочной базе сборной в подмосковном Новогорске. "На пару часов он заставил нас забыть обо всем на свете, полностью владел нами, пел, лишь изредка беря паузу, чтобы отдышаться. Он не веселил нас и не забавлял, что иногда делают приезжающие к спортсменам артисты. Мы жили каждым его словом, переживали вместе с ним, негодовали, смеялись и грустили", — вспоминал позже Олег Блохин. При этом, некоторые песни Высоцкий исполнял впервые, поэтому сразу попросил игроков отключить магнитофоны: хотел сначала опробовать новинки на публике, а потом уж записывать. В день игры легендарный актер и автор-исполнитель вновь появился в расположении сборной. "Перед матчем он зашел к нам в раздевалку. Мы подарили Высоцкому мяч с автографами, а он дал установку: "Ребята, макаронников надо обыграть". Мы победили 1:0, а победный гол забил Толя Коньков, вдохновленный знакомством с кумиром", — вспоминал доктор сборной СССР Савелий Мышалов.



8 июня 1975 года. Товарищеский матч

москва. Центральный стадион им. ленина. 70 000 зрителей

Судья: Милош Чаич (Югославия)

СССР – ИТАЛИЯ - 1:0

Гол: Коньков (63)

СССР: Евгений Рудаков, Анатолий Коньков, Виктор Матвиенко, Михаил Фоменко, Леонид Буряк, Владимир Трошкин, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко, Виктор Колотов (к), Владимир Веремеев (Стефан Решко, 46), Олег Блохин

Тренер: Валерий Лобановский

Италия: Дино Дзофф, Франческо Рокка, Андреа Орландини, Ромео Бенетти, Франческо Морини, Джачинто Факкетти (к), Джузеппе Савольди, Джанкарло Антоньони, Джорджо Киналья, Фабио Капелло (Сальваторе Эспозито, 37), Джорджо Морини (Франческо Грациани, 76)

Тренер: Фулвио Бернардини



Предупреждения: Коньков (39), Колотов (88), Антоньони (88)

Фото из архива