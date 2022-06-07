"Они отбросы и ублюдки". Медведев пообещал уничтожить всех врагов россии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram пообещал уничтожить врагов россии, обозвав их "отбросами и ублюдками".

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, россии. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.