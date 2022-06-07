"Они отбросы и ублюдки". Медведев пообещал уничтожить всех врагов россии
Соратник путина выдал очередной опус
фото из свободных источников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram пообещал уничтожить врагов россии, обозвав их "отбросами и ублюдками".
В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, россии. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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Papaye (Dnipro)
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Romerik (YNWA)
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Просто Квашин (Харьков)
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