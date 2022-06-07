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"Они отбросы и ублюдки". Медведев пообещал уничтожить всех врагов россии

Общие новости
(1 голосов)

Соратник путина выдал очередной опус

"Они отбросы и ублюдки". Медведев пообещал уничтожить всех врагов россии

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram пообещал уничтожить врагов россии, обозвав их "отбросами и ублюдками".

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, россии. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией Дмитрий Медведев
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 22:35
А США, де проживає син медведева, які нам допомагають, теж покидьки?
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+3
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2022 в 22:53
Вже виперли, тому воно і скаженіє )
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+3
0
Papaye (Dnipro)
07.06.2022 в 22:24
Це вже давно було ясно, що мало грохнути тільки пуйло. Доки там усі верха не зачистять, це не зупиниться, та й то, у зомбіленді у кріпаків ще довго буде дупа палати за своїх "вожаків".
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+2
0
aleks68
07.06.2022 в 22:21
не надорвитесь убогие
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
07.06.2022 в 22:17
Не надірвися, довбойоб
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:45
Смешной сонный педик... Работал у владимира ху@ла "резиновой куклой", когда еще у плешивого член стоял...
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+3
0

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