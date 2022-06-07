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Ташева: В Крыму детей заставляют учить речи путина

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Весь оккупированный полуостров завешен портретами диктатора

Ташева: В Крыму детей заставляют учить речи путина

Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA

Новина українською

Во временно оккупированном Крыму детей в учебных заведениях заставляют учить речи президента россии владимира путина.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщила постоянная представительница Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (оккупанты – ред.) фактически заставляют учить речи путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.

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Она также отметила, что один из нарративов, пытающихся транслировать кафиры на территории полуострова, о путине как о лидере Крыма, поэтому весь оккупированный полуостров завешен портретами путина – он на бигборах, на ситилайтах.

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В статье: война с Россией Виктор Путин
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