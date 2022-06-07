Польша и Украина подпишут один из самых больших контрактов на покупку оружия за последние 30 лет

Польша и Украина подпишут один из самых крупных контрактов на покупку оружия за последние 30 лет. Об этом в твиттере сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Сейчас мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние три десятилетия — продажа оружия для украинцев, Украине. Это оружие хорошо испытано, и на сегодняшний день мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", — отметил Моравецкий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.

Также страны договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы .