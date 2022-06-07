Польша и Украина подпишут один из самых больших контрактов на покупку оружия за последние 30 лет
Поляки - наши братья
Kancelaria Premiera
Польша и Украина подпишут один из самых крупных контрактов на покупку оружия за последние 30 лет. Об этом в твиттере сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Сейчас мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние три десятилетия — продажа оружия для украинцев, Украине. Это оружие хорошо испытано, и на сегодняшний день мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", — отметил Моравецкий.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
Также страны договорились о следующих шагах
Premier @MorawieckiM w #StalowaWola: Teraz podpisujemy jeden z największych kontraktów zbrojeniowych z ostatniego trzydziestolecia - sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę. Ta broń jest dobrze sprawdzana i już dziś wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki. pic.twitter.com/Plw8E5qnEG— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 7, 2022
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