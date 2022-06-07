Лето подкралось незаметно. Оккупанты в зимней форме страдают от украинской жары - ВИДЕО
Собирались взять Киев за три дня
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Служба безопасности Украины отмечает, что российские оккупанты страдают не только от украинских защитников, но и от жары - в своей утепленной форме.
Как свидетельствуют телефонные разговоры, лето наступило для оккупантов внезапно, ведь они рассчитывали захватить Украину еще в феврале и попали на нашу территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.
Оккупант жалуется своему знакомому в России, что донимает жара и нехватка воды. На днях захватчики ждали замену для себя, но "в итоге х*й – сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.
"Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - жалуется окккупант.
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