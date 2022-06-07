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Четыре жителя ОРДО, воевавшие на стороне оккупантов, получили по 15 лет тюрьмы

Общие новости
(5 голосов)

Госизмена и признание правомерной вооруженной агрессии рф

Четыре жителя ОРДО, воевавшие на стороне оккупантов, получили по 15 лет тюрьмы

Фото: Еспресо

Новина українською

Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех человек в государственной измене и признании правомерной вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Кроме того, судом принято решение об уничтожении вещественных доказательств по делу – паспортов граждан НЗФ "ДНР", а также одежды военнослужащих вооруженных сил РФ.

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"Прокуроры в суде доказали, что осужденные – три стрелка и пулеметчик 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР", будучи гражданами Украины, перешли на сторону врага в условиях военного положения.

Они участвовали в подготовке к проведению боевых действий захватчиков против Украины. Также осужденные признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году и временную оккупацию части территории нашего государства.

В марте 2022 г. они прибыли на территорию Харьковской области с целью дальнейшей оккупации территории Украины вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 22:27
А там якийсь нещасний випадок...
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