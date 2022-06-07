Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и района. Известно как минимум о четырех погибших
Находиться на улицах сейчас очень опасно
facebook.com/popova.natali
К вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.
Об этом сообщает советник главы облсовета Наталья Попова.
"Российские выродки опять обстреляли спальный район Харькова", - написала она.
По ее словам, на сейчас уже известно о трех раненых и 1 погибшем.
При этом обстрел затронул не только город, но и область. Из артиллерии россияне обстреляли села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.
Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения.
По словам главы региона, обстрелы сегодня еще могут продолжиться.
"Итак, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!" - говорит Синегубов.
По его мнению, россияне не могут воевать против ВСУ, поэтому "стараются затерроризировать мирных харьковчан".
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ
- Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО