  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и района. Известно как минимум о четырех погибших
В тренде

Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и района. Известно как минимум о четырех погибших

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Находиться на улицах сейчас очень опасно

Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и района. Известно как минимум о четырех погибших

facebook.com/popova.natali

Новина українською

К вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.

Об этом сообщает советник главы облсовета Наталья Попова.

"Российские выродки опять обстреляли спальный район Харькова", - написала она.

По ее словам, на сейчас уже известно о трех раненых и 1 погибшем.

Читайте такжероссияне снова обстреливают жилые районы Харькова

При этом обстрел затронул не только город, но и область. Из артиллерии россияне обстреляли села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения.

По словам главы региона, обстрелы сегодня еще могут продолжиться.

"Итак, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!" - говорит Синегубов.

По его мнению, россияне не могут воевать против ВСУ, поэтому "стараются затерроризировать мирных харьковчан".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде