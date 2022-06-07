Оккупанты продолжают обстрелы Харькова и района. Известно как минимум о четырех погибших

К вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.

Об этом сообщает советник главы облсовета Наталья Попова.

"Российские выродки опять обстреляли спальный район Харькова", - написала она.

По ее словам, на сейчас уже известно о трех раненых и 1 погибшем.

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При этом обстрел затронул не только город, но и область. Из артиллерии россияне обстреляли села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения.

По словам главы региона, обстрелы сегодня еще могут продолжиться.

"Итак, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!" - говорит Синегубов.

По его мнению, россияне не могут воевать против ВСУ, поэтому "стараются затерроризировать мирных харьковчан".