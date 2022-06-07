  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Любые договоренности по экспорту зерна, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты - заявление МИД
В тренде

Любые договоренности по экспорту зерна, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты - заявление МИД

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Пока что переговоры в Турции никакого фактажа не несут

Любые договоренности по экспорту зерна, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты - заявление МИД

фото из свободных источников

Новина українською

Украина отвергнет любые договоренности по поводу разблокирования экспорта украинского зерна, если они не будут учитывать интересы Киева. В то же время Украина ценит усилия Турции в решении этой проблемы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, пока Украина совместно с ООН и партнерами работает над созданием гуманитарного коридора для экспорта зерна, но Россия своими агрессивными действиями это усложняет. В частности, обстрелом зернового терминала в Николаеве россияне поставили под сомнение соблюдение гарантий ненападения на Одессу.

"Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - подчеркнули в министерстве.

Читайте такжеЛавров в Турции обсудит возможное возобновление переговоров с Украиной

В ведомстве также отреагировали на усилия Турции решить эту проблему путем достижения договоренностей с Россией.

"Ценим усилия Турции. В то же время должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты", - говорится в заявлении МИД.

В то же время в министерстве отметили, что Украина уже начала экспорт зерна на мировой рынок. Зерно поставляют грузовиками, железной дорогой и речным транспортом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде