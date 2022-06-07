Любые договоренности по экспорту зерна, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты - заявление МИД
Пока что переговоры в Турции никакого фактажа не несут
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Украина отвергнет любые договоренности по поводу разблокирования экспорта украинского зерна, если они не будут учитывать интересы Киева. В то же время Украина ценит усилия Турции в решении этой проблемы.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Как отметили в МИД, пока Украина совместно с ООН и партнерами работает над созданием гуманитарного коридора для экспорта зерна, но Россия своими агрессивными действиями это усложняет. В частности, обстрелом зернового терминала в Николаеве россияне поставили под сомнение соблюдение гарантий ненападения на Одессу.
"Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также отреагировали на усилия Турции решить эту проблему путем достижения договоренностей с Россией.
"Ценим усилия Турции. В то же время должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты", - говорится в заявлении МИД.
В то же время в министерстве отметили, что Украина уже начала экспорт зерна на мировой рынок. Зерно поставляют грузовиками, железной дорогой и речным транспортом.
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