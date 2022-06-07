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В Госпогранслужбе отказались отвечать, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину

Общие новости
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В Госпогранслужбе отказались отвечать, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину

Новина українською

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пересечении границы Украины россиянки, бывшей пропагандистки Первого канала, а ныне внештатного журналиста немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой.

"Доступ к информации о пересечении границы третьими лицами ограничен. Не все имеют доступ к такой информации, поскольку это персональные данные. Поэтому сообщить сейчас или подтвердить, или опровергнуть, не пересекала ли она границу, я не могу", - отметил Демченко на брифинге в Медиацентре " Украина-Укринформ" в Киеве во вторник.

Спикер отметил, что все мероприятия пограничного контроля, которые осуществляют военнослужащие, проходят в соответствии с действующим законодательством и в отношении граждан Украины, и в отношении граждан других стран.

"Если говорить о гражданах страны-агрессора, то меры по проверке условий их въезда осуществляются усиленно", - подчеркнул Демченко.

Напомним, что Овсянникова долгое время работала на российском пропагандистском Первом канале, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступила с протестом в прямом эфире.

В итоге, Овсянникова была уволена с Первого канала и устроилась внештатным сотрудником DW, перебравшись в Германию, где, впрочем, продолжила продвигать нарративы про братские народы и про то что простые люди России ни в чем не виноваты.

Дошло до того, что одно из информационных агентств пригласило Овсянникову выступить в Киеве на пресс-конференции.

После огласки в СМИ мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях, и пресс-конференцию отменили.

Впрочем, Овсянникова все-таки побывала в Украине, посетив Киев и Одессу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 01:19
От же зелена шалупень... Скоро по Києву під ручку будуть прогулюватись соловйов з трансвестітом скабєєвим, а гідом буде штірліц єрмак....
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0
-1
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rubizhansky (Луганщина - Украина)
07.06.2022 в 23:50
Навіть під час війни без корупції ніяк. А не можуть відповісти, бо соромно казати.
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+1
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 22:31
Як потрапила? Дала кому треба на лапу, так і потрапила. Корупцію в ДПСУ ніхто не відміняв.
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+1
0
aleks68
07.06.2022 в 22:19
спасибо ....янелоху и его ..... "нужно понять друг друга"продолжается
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