В Госпогранслужбе отказались отвечать, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину
Кажется, что эту историю спустить на тормозах не получится
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пересечении границы Украины россиянки, бывшей пропагандистки Первого канала, а ныне внештатного журналиста немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой.
"Доступ к информации о пересечении границы третьими лицами ограничен. Не все имеют доступ к такой информации, поскольку это персональные данные. Поэтому сообщить сейчас или подтвердить, или опровергнуть, не пересекала ли она границу, я не могу", - отметил Демченко на брифинге в Медиацентре " Украина-Укринформ" в Киеве во вторник.
Спикер отметил, что все мероприятия пограничного контроля, которые осуществляют военнослужащие, проходят в соответствии с действующим законодательством и в отношении граждан Украины, и в отношении граждан других стран.
"Если говорить о гражданах страны-агрессора, то меры по проверке условий их въезда осуществляются усиленно", - подчеркнул Демченко.
Напомним, что Овсянникова долгое время работала на российском пропагандистском Первом канале, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступила с протестом в прямом эфире.
В итоге, Овсянникова была уволена с Первого канала и устроилась внештатным сотрудником DW, перебравшись в Германию, где, впрочем, продолжила продвигать нарративы про братские народы и про то что простые люди России ни в чем не виноваты.
Дошло до того, что одно из информационных агентств пригласило Овсянникову в
После огласки в СМИ мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях, и пресс-конференцию отменили.
Впрочем, Овсянникова все-таки побывала в Украине,
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