В Госпогранслужбе отказались отвечать, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пересечении границы Украины россиянки, бывшей пропагандистки Первого канала, а ныне внештатного журналиста немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой.

"Доступ к информации о пересечении границы третьими лицами ограничен. Не все имеют доступ к такой информации, поскольку это персональные данные. Поэтому сообщить сейчас или подтвердить, или опровергнуть, не пересекала ли она границу, я не могу", - отметил Демченко на брифинге в Медиацентре " Украина-Укринформ" в Киеве во вторник.

Спикер отметил, что все мероприятия пограничного контроля, которые осуществляют военнослужащие, проходят в соответствии с действующим законодательством и в отношении граждан Украины, и в отношении граждан других стран.

"Если говорить о гражданах страны-агрессора, то меры по проверке условий их въезда осуществляются усиленно", - подчеркнул Демченко.

Напомним, что Овсянникова долгое время работала на российском пропагандистском Первом канале, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступила с протестом в прямом эфире.

В итоге, Овсянникова была уволена с Первого канала и устроилась внештатным сотрудником DW, перебравшись в Германию, где, впрочем, продолжила продвигать нарративы про братские народы и про то что простые люди России ни в чем не виноваты.

Дошло до того, что одно из информационных агентств пригласило Овсянникову в ыступить в Киеве на пресс-конференции.

После огласки в СМИ мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях, и пресс-конференцию отменили.