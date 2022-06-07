Сегодня в зоне ответственности ОТГ Восток уничтожено 56 россиян и их технику

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщает о том, что 7-го июня наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил.

В ходе боев было уничтожено 56 российских оккупантов. Также враг понес потери техники:

минометов – 1;

АТТ – 12;

топливозаправщиков – 1;

специальная техника – 1.

Отметим, что ранее стало известно о том, что оккупанты продолжают обстрел Харькова и район. Известно как минимум о четырех погибших.