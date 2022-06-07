Сегодня в зоне ответственности ОТГ Восток уничтожено 56 россиян и их технику
Процесс продолжается
"Бронніков, ти де?" Фото - Getty Images
Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщает о том, что 7-го июня наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил.
В ходе боев было уничтожено 56 российских оккупантов. Также враг понес потери техники:
- минометов – 1;
- АТТ – 12;
- топливозаправщиков – 1;
- специальная техника – 1.
Отметим, что ранее стало известно о том, что оккупанты продолжают обстрел Харькова и район. Известно как минимум о четырех погибших.
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Источник:ОТГ Схід
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