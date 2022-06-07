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Сегодня в зоне ответственности ОТГ Восток уничтожено 56 россиян и их технику

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Сегодня в зоне ответственности ОТГ Восток уничтожено 56 россиян и их технику

"Бронніков, ти де?" Фото - Getty Images

UA-Футбол
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Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщает о том, что 7-го июня наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил.

В ходе боев было уничтожено 56 российских оккупантов. Также враг понес потери техники:

  • минометов – 1;
  • АТТ – 12;
  • топливозаправщиков – 1;
  • специальная техника – 1.

Отметим, что ранее стало известно о том, что оккупанты продолжают обстрел Харькова и район. Известно как минимум о четырех погибших.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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