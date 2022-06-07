ВСУ вживую показали французским журналистам работу САУ Caesar в боевых условиях - ВИДЕО

Французские САУ "Caesar" (Цезарь) на вооружении ВСУ порадовали французов результатами своей работы.

Командование ВСУ устроило хоть и несколько рискованный, но действенный и красивый перфоманс, пригласив журналистов с телеканала France2 поснимать работы арты в боевых условиях.

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Гаубицы быстро выехали на позиции недалеко от фронта, прицельно отстрелялись, уничтожили вражескую технику и в считанные минуты покинули позиции, откуда срочно убрали и журналистов.

Возможно, кто-то скажет, что это показуха и излишние риски как для военных, так и для журналистов, но эксперты считают, что такие ролики нужны – они повышают интерес тех же французов к войне в Украине, заставляют ощущать причастность к стороне добра и в дальнейшем положительно влияют на общественное мнение по отношению к нашей стране в той же Франции.

Напомним, что французские САУ поступили на вооружение 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ВСУ. Всего Франция передала 12 САУ "Цезарь" и анонсировала еще одну поставку.

САУ Caesar — французская 155-мм пушка, которая производится с 2007 года. Во французской армии находится 72 установки. Скорострельность САУ — 6 выстрелов в минуту, а боекомплект составляет 18 снарядов.