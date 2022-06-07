Уничтожено три танка и три склада боеприпасов. Группировка ООС отбила за сутки одиннадцать атак врага

За сегодняшний день, седьмого июня, оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, 6 получили ранения, пишет пресс-служба ООС.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

В ходе боев уничтожено:

3 танка;

5 артиллерийских систем;

2 боевые бронированные машины;

13 единиц автомобильной техники;

3 склада с боеприпасами.

Также сообщается о том, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".