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В Беларуси начались учения по "переходу с мирного на военное время"

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Лукашенко все неймется

В Беларуси начались учения по "переходу с мирного на военное время"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Минобороны Беларуси заявило о начале учений "по переводу с мирного на военное время".

Ведомство заявило, что начинает занятия по боевой готовности - "очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

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В статье: война с Россией
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