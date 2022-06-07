В Беларуси начались учения по "переходу с мирного на военное время"
Лукашенко все неймется
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Минобороны Беларуси заявило о начале учений "по переводу с мирного на военное время".
Ведомство заявило, что начинает занятия по боевой готовности - "очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".
"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и
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