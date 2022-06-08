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"Цирк и издевательство". Греция раскритиковала схему Германии по передаче Украине БМП-1

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Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться

"Цирк и издевательство". Греция раскритиковала схему Германии по передаче Украине БМП-1

фото из свободных источников

Новина українською

В Минобороны Греции раскритиковали Германию за отказ предоставлять Украине военную технику напрямую. Вместо этого немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Как сообщает Bild, об этом заявил неназванный чиновник грецкого оборонного министерства.

По его словам, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Из-за этого ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца.

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.

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В статье: война с Россией
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