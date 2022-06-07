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Украинский посол в Израиле заявил, что Украина намерена приобрести израильский "Железный купол"

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Для защиты наших сел и городов

Украинский посол в Израиле заявил, что Украина намерена приобрести израильский "Железный купол"

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна намерена приобрести у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол". Это нужно сделать с целью защиты украинских сел и городов от рашистских обстрелов, считает посол.

Также Корнийчук добавил, что США не будут препятствовать потенциальному соглашению между Украиной и Израилем.

Добавим, что официальной информации на этот счет пока нет. Также неизвестна реакция Израиля.

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В статье: война с Россией
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