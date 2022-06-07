Украинский посол в Израиле заявил, что Украина намерена приобрести израильский "Железный купол"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна намерена приобрести у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол". Это нужно сделать с целью защиты украинских сел и городов от рашистских обстрелов, считает посол.

Также Корнийчук добавил, что США не будут препятствовать потенциальному соглашению между Украиной и Израилем.

Добавим, что официальной информации на этот счет пока нет. Также неизвестна реакция Израиля.