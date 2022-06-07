Украинский посол в Израиле заявил, что Украина намерена приобрести израильский "Железный купол"
Для защиты наших сел и городов
фото з відкритих джерел
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна намерена приобрести у Израиля его систему противоракетной обороны "Железный купол". Это нужно сделать с целью защиты украинских сел и городов от рашистских обстрелов, считает посол.
Также Корнийчук добавил, что США не будут препятствовать потенциальному соглашению между Украиной и Израилем.
Добавим, что официальной информации на этот счет пока нет. Также неизвестна реакция Израиля.
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Источник:Мета
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