Зеленский: Амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 104-е сутки полномасштабной войны с россией. Много внимания в своей речи Зеленский на этот раз посвятил внутренним делам страны.

Рассказал, что правительством уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону. Зеленский отметил, что газ и уголь, добытые в Украине, не будут продаваться за границу. Все пойдет на внутренние нужды.

"Это будет объективно самая сложная зима за все годы независимости. Но должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", - сказал президент.

Лидер Украины напомнил врагу ту цену, которую он платит за бессмысленное вторжение: "Уже более 31-й тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24-го февраля россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно".

На фронте все еще горячо, но Украина уже работает над послевоенным восстановлением:

"Активно работаем, чтобы привлечь средства для поддержки нашей армии и для восстановления Украины после боевых действий. На уже деоккупированных территориях возвращаем электричество, газ, поставку воды, связь. Конечно, нужно еще многое сделать. Нужно снова обеспечить больницы оборудованием, произвести разминирование. И, конечно, отстроить всё разрушенное".

Президент отметил, что один из инструментов для сбора средств – государственная фандрайзинговая платформа United24. Только за первый месяц работы с ее помощью удалось привлечь уже более полутора миллиардов гривен.

"Сегодня амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко – первым амбассадором United24 – Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для Украины", - сказал глава государства.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.