Премьер-министр и президент заявили, что отопительный сезон-2022/23 будет самым сложным в истории Украины

После успешного завершения сложной посевной кампании Украина начинает подготовку к не менее сложному отопительному сезону. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 июня. Он отметил, что "теперь нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой".

российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ. Повреждены сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций. Ущерб энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достиг десятков миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении помимо того, что согласился с тезисом Шмыналя, также добавил, что украинские газ и уголь пока не будут продавать за границу. Всю добычу направят на внутренние нужды наших граждан.

При этом после присоединения Украины к объединенной энергосети Европы, такой экспорт не только позволит увеличить валютную выручку страны, но и повлияет на стабилизацию энергетической ситуации в соседних странах, которые сокращают потребление российских энергоресурсов.

В то же время, президент поставил правительству конкретную задачу – сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. "Людям и так сложно, потому что война", – констатировал Зеленский.