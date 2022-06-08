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В Северодонецке ВСУ сдерживают штурм оккупантов. Гайдай, генштаб и ISW – о ситуации на Луганщине

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В Северодонецке ВСУ сдерживают штурм оккупантов. Гайдай, генштаб и ISW – о ситуации на Луганщине

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе.

"россиян удерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанской вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы. А еще повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий момент, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку".

"Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях орки разрушили здание местной станции "скорой помощи". Украинские военные дают отпор россиянам в Северодонецке – сдерживают штурм, боевые действия продолжаются. Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки. Враг также пытался продвинуться в направлении Устиновки, однако наши защитники отвергли оккупантов".

"За прошедшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за прошедшие сутки. Операционная среда в городе остается переменчивой, сообщает Институт изучения войны ISW.

На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники откинули оккупантов, отмечает генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай Генштаб ЗСУ ISW
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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