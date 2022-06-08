В Северодонецке ВСУ сдерживают штурм оккупантов. Гайдай, генштаб и ISW – о ситуации на Луганщине

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе.

"россиян удерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанской вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы. А еще повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий момент, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку".

"Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях орки разрушили здание местной станции "скорой помощи". Украинские военные дают отпор россиянам в Северодонецке – сдерживают штурм, боевые действия продолжаются. Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки. Враг также пытался продвинуться в направлении Устиновки, однако наши защитники отвергли оккупантов".

"За прошедшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".