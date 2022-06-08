Враг минирует Харьковскую область, чтобы не допустить продвижение наших сил - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 июня.

На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах республики беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Бессарабском направлении без существенных перемен.

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию россии.