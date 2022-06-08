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россияне начали отвод войск со своих позиций на севере Запорожской области

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Орки бегут, не глядя

россияне начали отвод войск со своих позиций на севере Запорожской области

ISW

Новина українською

российские оккупанты начали отводить свои позиции в Запорожской области – либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны армии оркостана на северо-западе Херсонской области.

Об этом сообщает ISW. В то же время, Американский институт изучения войны пока не может подтвердить назначение этих сил.

Сообщается, что орки поснимались со многих блокпостов и покинули некоторые села. Уходили они очень быстро, побросали даже продукты питания. Некоторые украинские источники данную информацию подтверждают.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
understandingwar.org

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