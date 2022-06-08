россияне начали отвод войск со своих позиций на севере Запорожской области

российские оккупанты начали отводить свои позиции в Запорожской области – либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны армии оркостана на северо-западе Херсонской области.

Об этом сообщает ISW. В то же время, Американский институт изучения войны пока не может подтвердить назначение этих сил.

Сообщается, что орки поснимались со многих блокпостов и покинули некоторые села. Уходили они очень быстро, побросали даже продукты питания. Некоторые украинские источники данную информацию подтверждают.