США и партнеры работают над поставкой Украине противокорабельных ракет
Теперь главное – скорость принятия решений
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Соединенные Штаты Америки работают вместе со своими международными партнерами над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами. Представитель Белого дома поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения запросов ВСУ по оружию:
"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные судна береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем".
Ранее в Великой Британии пообещали поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Данные ракеты должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты, чтобы ситуация с экспортом украинского зерна, который заблокировала россия, была решена.
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