США и партнеры работают над поставкой Украине противокорабельных ракет

Соединенные Штаты Америки работают вместе со своими международными партнерами над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами. Представитель Белого дома поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения запросов ВСУ по оружию:

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные судна береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем".

Ранее в Великой Британии пообещали поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Данные ракеты должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты, чтобы ситуация с экспортом украинского зерна, который заблокировала россия, была решена.