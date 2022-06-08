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Еще девять артиллерийских систем и шесть РСЗО. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне

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Хорошая работа наших защитников

Еще девять артиллерийских систем и шесть РСЗО. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о потерях врага на утро 8 июня – сто пятый день полномасштабной войны.

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  • личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1393 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) ед.
  • артиллерийских систем – 703 (+9) ед.
  • РСЗО - 213 (+6) ед.
  • средства ПВО – 96 (+0) ед.
  • самолетов – 212 (+0) ед.
  • вертолетов – 178 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6).
  • крылатые ракеты – 125 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) ед.
  • специальная техника – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении, отмечает Гештаб.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:19
Добре браття! Палити(сжигать) і далі рашистську нечисть у масовіших кількостях.
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