Еще девять артиллерийских систем и шесть РСЗО. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне
Хорошая работа наших защитников
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о потерях врага на утро 8 июня – сто пятый день полномасштабной войны.
- личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1393 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 703 (+9) ед.
- РСЗО - 213 (+6) ед.
- средства ПВО – 96 (+0) ед.
- самолетов – 212 (+0) ед.
- вертолетов – 178 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6).
- крылатые ракеты – 125 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) ед.
- специальная техника – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении, отмечает Гештаб.
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Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:19
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