Главный раввин москвы покинул рф из-за требования российской власти поддержать "спецоперацию"

Главный раввин москвы и председатель Раввинского суда СНГ Пинхас Гольдшмидт покинул российскую федерацию из-за требования тамошней власти поддержать "специальную военную операцию". Об этом сообщила невестка раввина и журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Твиттере.

По ее словам, священнослужителя попросили публично поддержать действия рф, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

По данным СМИ, после отъезда раввина власти рф попытались надавить на лидеров еврейской общины, через угрозы и преследования, чтобы те не переизбрали Гольдшмидта на его пост, который тот занимает последние 30 лет. Тем не менее, за счет вмешательства религиозных авторитетов из Израиля переизбрание все же состоялось.