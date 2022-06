Главный раввин москвы покинул рф из-за требования российской власти поддержать "спецоперацию"

Главный раввин москвы и председатель Раввинского суда СНГ Пинхас Гольдшмидт покинул российскую федерацию из-за требования тамошней власти поддержать "специальную военную операцию". Об этом сообщила невестка раввина и журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Твиттере.

По ее словам, священнослужителя попросили публично поддержать действия рф, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

По данным СМИ, после отъезда раввина власти рф попытались надавить на лидеров еврейской общины, через угрозы и преследования, чтобы те не переизбрали Гольдшмидта на его пост, который тот занимает последние 30 лет. Тем не менее, за счет вмешательства религиозных авторитетов из Израиля переизбрание все же состоялось.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ