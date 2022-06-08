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Главный раввин москвы покинул рф из-за требования российской власти поддержать "спецоперацию"

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Главный раввин москвы покинул рф из-за требования российской власти поддержать "спецоперацию"

timesofisrael.com

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Главный раввин москвы и председатель Раввинского суда СНГ Пинхас Гольдшмидт покинул российскую федерацию из-за требования тамошней власти поддержать "специальную военную операцию". Об этом сообщила невестка раввина и журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в своем Твиттере.

По ее словам, священнослужителя попросили публично поддержать действия рф, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

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По данным СМИ, после отъезда раввина власти рф попытались надавить на лидеров еврейской общины, через угрозы и преследования, чтобы те не переизбрали Гольдшмидта на его пост, который тот занимает последние 30 лет. Тем не менее, за счет вмешательства религиозных авторитетов из Израиля переизбрание все же состоялось.

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В статье: война с Россией Пинхас Гольдшмидт
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