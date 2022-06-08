Украина получила от Норвегии больше двадцати самоходных гаубиц
С запчастями и боеприпасами
Frederik Ringnes, Amred Forces of Norway
Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства. Они переданы с оборудованием и запчастями, также на передовую отправятся артиллерийские боеприпасы. Обучение украинских солдат проходило в Германии.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам российской армии.
"Украина запросила данный вид вооружения. Ход войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо предоставить ВСУ и более тяжелую технику, и системы вооружения".
На сайте правительства Норвегии отметили, что о военной помощи было объявлено только сейчас из соображений безопасности, будущие поставки также далеко необязательно будут афишироваться.
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