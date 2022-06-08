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Украина получила от Норвегии больше двадцати самоходных гаубиц

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С запчастями и боеприпасами

Украина получила от Норвегии больше двадцати самоходных гаубиц

Frederik Ringnes, Amred Forces of Norway

Новина українською

Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства. Они переданы с оборудованием и запчастями, также на передовую отправятся артиллерийские боеприпасы. Обучение украинских солдат проходило в Германии.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам российской армии.

"Украина запросила данный вид вооружения. Ход войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо предоставить ВСУ и более тяжелую технику, и системы вооружения".

На сайте правительства Норвегии отметили, что о военной помощи было объявлено только сейчас из соображений безопасности, будущие поставки также далеко необязательно будут афишироваться.

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В статье: война с Россией
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Источник:
regjeringen.no

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